O teste só não será feito nos casos em que a pessoa revele sintomas compatíveis com um quadro clínico diferente da covid-19 que explique o estado febril.

A nova medida foi justificada pela preocupação com os recentes casos detetados na vizinha província chinesa de Guangdong, com as autoridades de Macau a salientarem que o objetivo é identificar o mais cedo possível casos potenciais e a apelarem à população para evitar saídas do território para locais onde se registem surtos locais.

Pequim já tinha, hoje também, voltado a impor restrições à circulação interna de pessoas, determinando que quem quiser sair de Guangdong deve fazer um teste à covid-19, após um súbito aumento de infeções na província.

Na conferência de imprensa de hoje em que se realizou o balanço da covid-19 em Macau, as autoridades de saúde adiantaram ainda que estão a planear levantar a restrição de vacinação às mulheres que estejam a amamentar.

Macau detetou apenas 51 casos desde o início da pandemia, mas não registou qualquer surto local ou infetados entre os profissionais de saúde.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.535.376 mortos no mundo, resultantes de mais de 169,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Em Portugal, morreram 17.023 pessoas dos 848.658 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

