"Serão organizados em 2021, em Macau, atividades de intercâmbio de futebol entre a China e os países de língua portuguesa, a fim de desempenhar plenamente o papel de plataforma de intercâmbio desportivo entre a China e esses países", afirmou Elsie Ao Ieong na Assembleia Legislativa (AL) na apresentação das Linhas da Ação Governativa (LAG) para a área que tutela.

A governante não forneceu detalhes sobre a calendarização ou eventos em causa, num discurso dirigido aos deputados, dedicado ao desenvolvimento das áreas da cultura e do desporto e no qual prometeu que "serão aproveitadas as ligações estreitas e vantajosas entre Macau e os países de língua portuguesa para promover o intercâmbio e cooperação cultural".

No mesmo discurso, a secretária garantiu que o novo Governo vai "adotar padrões mais exigentes na preservação e salvaguarda do património cultural e avançar o processo legislativo do regulamento administrativo relativo ao Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau", que se arrasta há mais de uma década.

Nas LAG, o novo Governo, que tomou posse em dezembro, prometeu também avançar com a integração do Fundo das Indústrias Culturais no Instituto Cultural e com o desenvolvimento de produtos ligados ao turismo cultural, bem como apostar em eventos de grande envergadura.

O Governo assegurou ainda que Macau planeia lançar campanhas pós-crise de promoção turística em grande escala, num território onde o impacto económico da covid-19 tem sido sentido desde finais de janeiro e que levou mesmo ao fecho dos casinos durante pelo menos 15 dias em fevereiro.

JMC // EJ

Lusa/Fim