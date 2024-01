Quase metade dos visitantes (perto de 14 milhões) chegaram em excursões organizadas e passaram menos de um dia na região chinesa, de acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Os dados oficiais mostram ainda que 93% dos turistas que entraram em Macau vieram da China continental ou Hong Kong, enquanto o território recebeu 1,5 milhões de visitantes internacionais -- categoria que não inclui Taiwan --, menos de metade do registado em 2019.

Na quinta-feira, a diretora dos Serviços de Turismo (DST) de Macau disse que irá participar na Bolsa de Turismo de Lisboa, entre 28 de fevereiro e 03 de março, numa tentativa de atrair mais visitantes estrangeiros.

Maria Helena de Senna Fernandes disse ainda estar a trabalhar para lançar, em conjunto com companhias aéreas e agências de viagens, uma campanha que vai subsidiar pacotes para turistas internacionais que incluem bilhetes de avião e alojamento hoteleiro.

De acordo com os dados da DSEC divulgados hoje, Macau recebeu em dezembro 2,9 milhões de visitantes, sete vezes mais do que em igual mês de 2022 e 4,5% menos do que em dezembro de 2019.

Macau recebeu quase 679.600 turistas na época de Natal, entre o aniversário da região chinesa, a 20 de dezembro, e 26 de dezembro, dez vezes mais do que em igual período de 2022, de acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Isto apesar de nem o solstício de Inverno (22 de dezembro) nem o dia de Natal serem feriados na China continental. Só na vizinha região de Hong Kong, a segunda principal fonte dos visitantes de Macau, é que 25 e 26 de dezembro são feriados.

No dia 31 de dezembro, o território recebeu quase 175 mil visitantes, o valor diário mais elevado desde que há registos, também segundo dados oficiais da PSP de Macau.

O anterior recorde diário, quase 161.200 visitantes, tinha sido fixado antes do início da pandemia, em 02 de outubro de 2019, durante a chamada 'semana dourada' do Dia Nacional da China.

A 'semana dourada' de 01 de outubro constitui o segundo maior movimento de massas na China, a seguir ao período do Ano Novo Lunar, principal festa tradicional das famílias, cuja data muda consoante o calendário lunar e que este ano começa a 10 de fevereiro.

Macau, que à semelhança da China seguia a política 'zero covid', reabriu as fronteiras a todos os estrangeiros, incluindo turistas, em 08 de janeiro de 2023, depois de quase três anos de rigorosas restrições.

Com a retoma do turismo, Macau, o único local na China onde o jogo em casino é legal, viu as receitas do jogo quase quadruplicarem em 2023, atingindo 183,1 mil milhões de patacas (20,6 mil milhões de euros).

VQ (JMC) // JMC

Lusa/Fim