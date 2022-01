"Esta medida terminará às 23h59 do dia do dia 23 de janeiro de 2022, ou seja, a partir das 00h00 do dia 24 de Janeiro de 2022, é autorizado o transporte de indivíduos por aviões civis provenientes de regiões fora da China com destino Macau", lê-se no comunicado emitido pelas autoridades.

Esta proibição vigorava de 09 de janeiro, na sequência do surgimento de surtos um pouco por toda a China e em regiões perto de Macau, numa altura em que muitas pessoas, entre os quais portugueses, regressavam das férias de Natal.

"Os indivíduos, provenientes de outras regiões fora da China, que viajem para Macau devem cumprir os requisitos vigentes relativas a teste de ácido nucleico e vacinação contar COVID-19, nomeadamente, antes de embarcar no primeiro voo de um voo direto ou voo de ligação de um país estrangeiro para Macau", acrescentaram as autoridades.

Macau, que tem seguido a política de zero casos de covid-19, impõe quarentenas de regresso que podem chegar a 35 dias dentro de um quarto de hotel e não permite sequer a entrada a quem teve covid-19 nos últimos dois meses.

Assim como acontece na China continental, o Governo de Macau passou a não considerar os casos assintomáticos para efeitos de contabilidade dos casos registados.

