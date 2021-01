Três dos estabelecimentos mantêm a classificação máxima, escreveu a organização do guia gastronómico no 'site', na quarta-feira: Robuchon au Dôme e The 8 Restaurant, ambos no hotel-casino Grand Lisboa, e o Jade Dragon, no City of Dreams, mantiveram as classificações de 2020, com três estrelas cada um.

Macau conta ainda com seis restaurantes com duas estrelas e nove estabelecimentos distinguidos com uma estrela Michelin.

Além da entrada do Wing Lei Palace para a elite de estabelecimentos com uma estrela Michelin, o destaque vai também para o prémio conquistado pelo Restaurante Educacional do Instituto de Formação Turística, a estrela Verde, uma distinção recentemente lançada que destaca os esforços dos restaurantes que operam na vanguarda do seu campo com práticas sustentáveis.

Na distinção "Bib Gourmand", conferida aos restaurantes que oferecem menus de três pratos por menos de 400 patacas (cerca de 41 euros), mantêm-se sete estabelecimentos em Macau, entre eles, o português "O Castiço".

"A edição de 2021 é uma celebração da coragem e criatividade da indústria da restauração, e do empenho em servir as comunidades locais, bem como o pessoal médico. 2020 foi um ano cheio de desafios, mas também de oportunidades para a inovação. Apesar dos tempos difíceis, as maravilhosas viagens culinárias e o talento (...) por detrás de cada prato proposto (...) em Hong Kong e Macau têm surpreendido os nossos inspetores", salientou o diretor Internacional dos Guias Michelin, Gwendal Poullennec.

JMC // EJ

Lusa/Fim