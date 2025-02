"Um grupo de coordenação de crises de turismo irá, entretanto, acompanhar a Cruz Vermelha de Macau numa deslocação ao local, para prestar todo o apoio necessário aos familiares dos falecidos e aos feridos", lê-se num comunicado da Direção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau.

Pelo menos quatro pessoas morreram e 26 ficaram feridas na sequência de uma explosão num centro comercial de Taichung, no centro de Taiwan, indica um balanço atualizado dos bombeiros taiwaneses.

De acordo com os dados apurados, "o caso envolve sete residentes de Macau, incluindo dois mortos e cinco feridos", refere-se ainda no comunicado da DST.

A explosão ocorreu na praça de alimentação do 12.º andar do centro comercial Shin Kong Mitsukoshi. Dezenas de bombeiros foram enviados para o local, onde partes do exterior do edifício ficaram danificadas e fragmentos espalharam-se pelas ruas.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Taichung, Cheng Chao-hsin, disse ter sido informado de que a explosão pode ter sido causada por uma fuga de gás, algo que não foi ainda confirmado.

Cheng disse ainda aos jornalistas no local que uma parte do centro estava a ser renovada, mas também não é claro se há relação com a explosão. "Se se descobrir que houve ações ilegais ou partes que violaram os regulamentos de renovação, isso será tratado de forma adequada", notou.

O Turismo de Macau referiu ainda que está a "seguir atentamente o caso de suspeita de explosão de gás ocorrido" no centro comercial. Expressou as "profundas condolências" às famílias das vítimas mortais.

Em caso de necessidade de assistência, os residentes de Macau podem ligar para a linha aberta do turismo +853 2833 3000, que funciona 24 horas.

