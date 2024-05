Num comunicado, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau disseram que uma área de baixa pressão que se formou no norte do mar do Sul da China se tornou uma depressão tropical.

"De acordo com a atual previsão de trajetória, a depressão tropical vai tocar terra nas zonas, entre a parte oeste de Guangdong e o estuário do Rio das Pérolas" entre sexta-feira à noite e sábado de manhã, disseram os SMG.

A agência alertou ainda que Macau poderá ser afetada por aguaceiros frequentes nos próximos dias, sendo por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, assim como inundações em zonas baixas.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

No comunicado, os SMG admitiram que a possibilidade de elevar o alerta para o sinal 3 é "relativamente elevada" durante sexta-feira.

No início de abril, a agência previu que Macau deverá ser afetado por entre quatro a sete tufões ao longo do ano, incluindo alguns "tufões severos" no nível 9, o segundo mais elevado da escala.

Os SMG acrescentaram na altura que a época de tufões deveria começar "na segunda quinzena de junho" ou até mais tarde.

Em 2017, o Hato, considerado o pior tufão em mais de 50 anos a atingir o território, causou dez mortos e 240 feridos.

