"Manifesto, em nome dos residentes da Região Administrativa Especial de Macau [RAEM], solidariedade para com as vítimas do sismo e o povo da região afetada", afirmou Ho Iat Seng, numa mensagem enviada ao secretário do Comité Provincial de Gansu do Partido Comunista da China (PCC), Hu Changsheng, e ao governador da província, Ren Zhenhe.

O terramoto de magnitude 6,2, que ocorreu na segunda-feira na província de Gansu, causou pelo menos 144 mortos, de acordo com a agência de notícias oficial Xinhua.

"Quando um lugar sofre, a ajuda vem de todos os lados. Este acontecimento afecta o coração da população e os diversos setores da sociedade de Macau. Deste modo, o Governo da RAEM está disponível para envidar todos os esforços para apoiar nas operações de salvamento, assim como nos trabalhos de reconstrução na região afetada", salientou.

Ho deixou "votos de sucesso nos trabalhos de salvamento" e desejou também "o regresso à normalidade, o mais breve possível, da vida da população".

Na quinta-feira, as seis concessionárias do jogo em Macau - Wynn, MGM, Sands, Melco, SJM e Galaxy - anunciaram um donativo de 10 milhões de patacas (1,13 milhões de euros) cada, totalizando 6,8 milhões de euros.

A Cruz Vermelha de Macau anunciou na terça-feira o envio de 200 mil patacas (22,7 mil euros) à congénere da província de Gansu.

