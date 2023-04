Kou Kam Fai e Pang Chuan defenderam que "se aproveitem bem as vantagens do ensino da língua portuguesa para transformar Macau num centro de aprendizagem da língua portuguesa e intercâmbio cultural na Grande Baía", na China "e até na Ásia", de modo "a enriquecer" a plataforma sino-lusófona, de acordo com uma intervenção antes da ordem do dia na reunião plenária da Assembleia Legislativa (AL).

Por outro lado, os deputados propuseram a criação de um centro de viagens de estudo e de certificação, um mercado em que "a procura é grande" e "a desenvolver-se rapidamente".

Em 2022, o número de pessoas que participaram em viagens de estudo em todo o país ultrapassou os seis milhões, "batendo um novo recorde histórico", sendo que criar um centro de certificação é "um excelente ponto de partida para Macau desenvolver as suas vantagens".

Para isso, é necessário um visto "que facilite a vinda até Macau de estudantes e docentes do interior da China, para a realização de estudos académicos e a participação em intercâmbios académicos, cursos profissionais internacionais e exames de certificação", salientaram.

Macau apresenta cursos internacionalmente reconhecidos, centros de certificação, ensino da língua portuguesa e base de divulgação científica, acrescentaram.

