"Até às 15:00 (08:00 em Lisboa), foram registados 190 casos de covid-19", indicou o diretor dos Serviços de Saúde, Alvis Lo, na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

O segundo teste à população terminou às 23:59 de sexta-feira (16:59 de sexta-feira em Lisboa) e tal como no primeiro, no início da semana, mais de 667 mil pessoas foram testadas.

Entretanto, as autoridades pediram à população para realizar dois testes de antigénio, em casa, hoje e no domingo. À população foram entregues até à data cinco 'kits' de testes rápidos e os resultados destes testes são descarregados numa plataforma 'online'.

Na sexta-feira, o Governo de Macau admitiu a possibilidade de uma terceira ronda de testes à população, na sequência do surto de covid-19.

Macau tinha decretado o estado de prevenção imediata no domingo, antecipou o final do ano letivo e suspendeu, total ou parcialmente, serviços públicos e comércios.

As autoridades encerraram também edifícios de habitação, onde foram detetados casos, não sendo permitida a saída dos residentes. A par destas zonas vermelhas, foram criadas zonas amarelas em prédios adjacentes, com medidas de controlo menos restritivas.

À semelhança do interior da China, a região segue uma política de "zero casos", em que os assintomáticos não entram para as contas oficiais do Governo, apesar de serem igualmente obrigados a cumprir as medidas de isolamento.

