A Comissão de Trabalho para a Integração no Desenvolvimento Nacional visa "coordenar os planos gerais" e "os trabalhos preparatórios" da participação e contribuição do território na construção de dois projetos chineses: 'Uma Faixa, Uma Rota' e a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

O objetivo passa ainda por promover e realizar estudos e planeamento "com vista à formulação das respetivas estratégias políticas", de acordo com uma nota divulgada no Boletim Oficial do território.

À comissão cabe também estudar e definir as políticas, estratégias e medidas de implementação do território "no âmbito da promoção da construção de 'Um centro mundial de turismo e lazer' e 'Uma plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa'".

A Grande Baía é um projeto de Pequim para criar uma metrópole mundial que integra Hong Kong, Macau e nove cidades da província de Guangdong (Cantão, Dongguan, Foshan, Huizhou, Jiangmen, Shenzhen, Zhaoqing, Zhongshan e Zhuhai), no sul do país.

A região, que será transformada numa "área de excelência internacional" até 2035, terá cerca de 70 milhões de habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) de cerca de 1,2 biliões de euros, semelhante ao da Austrália, da Indonésia e do México, países que integram o G20.

