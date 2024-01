"O Conselho de Ministros aprovou hoje, de forma eletrónica, a declaração de luto nacional no dia 31 de janeiro de 2024 pelo falecimento de Jacques Delors", lê-se num comunicado do Governo.

Segundo o Governo, "Portugal e Espanha decidiram conjuntamente declarar luto nacional, de forma a coincidir com o evento de homenagem que será organizado nesse mesmo dia pela Comissão Europeia, em Bruxelas, e que contará com a presença do senhor primeiro-ministro".

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, "deu o seu acordo ao decreto do Governo que fixa para amanhã [quarta-feira], 31 de janeiro, um dia de luto nacional em honra de Jacques Delors".

Jacques Delors, figura central da construção do projeto europeu e considerado o "pai do euro", morreu em 27 de dezembro, em Paris, aos 98 anos.

