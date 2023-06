O homem -- identificado como Valdo Calocane, de 31 anos, originário da Guiné-Bissau e também de nacionalidade portuguesa, residente no Reino Unido desde 2007 -- compareceu perante o juiz do tribunal de Nottingham, apresentando-se com o nome de Adam Mendes, e confirmou a sua data de nascimento e morada de residência.

Durante esta primeira audiência, o suspeito não foi questionado sobre se reconhecia as acusações que lhe são imputadas, mas permanece sob custódia e deverá regressar ao tribunal de Nottingham na terça-feira para voltar a ser ouvido, de acordo com os 'media' britânicos.

Na sexta-feira, as autoridades britânicas acusaram este ex-aluno da Universidade de Nottingham de triplo homicídio e de três tentativas de homicídio, reconhecendo que não há indícios de motivação terrorista.

Dois estudantes de 19 anos, Barnaby Webber e Grace O'Malley-Kumar, juntamente com o funcionário escolar Ian Coates, foram esfaqueados até à morte durante o ataque que aconteceu na manhã de terça-feira.

Outras três pessoas ficaram feridas por terem sido atropeladas por uma carrinha localizada a pouco mais de um quilómetro do ataque e a bordo da qual o suspeito foi detido pela polícia.

Nos últimos dias, milhares de pessoas têm-se reunido em vigílias para prestar homenagem às vítimas do ataque de Nottingham.

