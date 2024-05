O caso ocorreu no último sábado, referiu a fonte, acrescentando que o homem foi surpreendido pela PJ, que suspeitou da "forma como caminhava" no aeroporto internacional Osvaldo Vieira de Bissau, quando se preparava para embarcar no avião.

"O caminhar do homem era estranho demais", contou à Lusa fonte da PJ ao descrever as circunstâncias da detenção, determinada pelo facto de a polícia ter encontrado, nas revistas, 74 cápsulas de cocaína na cueca do indivíduo.

O detido foi hoje presente ao Ministério Público, disse a fonte da PJ, que confirmou o reforço do controlo no aeroporto de Bissau "sobretudo para voos em direção a Portugal".

Ainda hoje, à margem das festividades do Dia da Guarda Nacional, em Bissau, o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, exortou o ministro do Interior e Ordem Pública, Botche Candé, e o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Biague Na Ntan, a reforçarem o controlo no aeroporto.

"A partir de agora, em todos os voos que partem de Bissau para Europa, quero um controlo rigoroso. No dia em que for apanhada droga em Portugal e que tenha saído de Bissau, todos os agentes em serviço no aeroporto vão presos", declarou o Presidente guineense.

Umaro Sissoco Embaló avisou que toda a gente será objeto de revista, incluindo a bagagem do chefe de Estado e que ninguém pode invocar qualquer tipo de imunidade para não ser revistada.

"Doravante é uma lei, enquanto eu for Presidente da República, nem que tenhas passaporte diplomático (...), a tua bagagem vai passar no 'scanner', é revistada", disse o Presidente guineense.

