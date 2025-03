"Existe um empenho político de fazer avançar esse assunto" até porque o "Brasil é um grande produtor de produtos do agronegócio, muito competitivo, seguro e responsável", frisou hoje, em conferência de imprensa, no Palácio Itamaraty, em Brasília, o secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, Eduardo Paes Saboia.

Na viagem, Lula da Silva, acompanhado pela sua mulher, Janja, será recebido pelo Imperador Naruhito e terá reuniões de trabalho com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba.

Para além disso, durante a visita de Estado que decorre de 24 a 27 de março, vai ser realizado um fórum empresarial com a participação de cerca de 500 empresários dos setores do agronegócio, espacial, energia, logística e siderurgia.

Outro dos objetivos do Governo brasileiro, segundo o embaixador Eduardo Paes Saboia, auscultar o possível interesse do Japão em abrir negociações comerciais com o Mercosu, bloco constituído pela Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, estando a Bolívia em vias de adesão.

A presidência semestral do bloco está atualmente nas mãos da Argentina, que será sucedida pelo Brasil no segundo semestre do ano.

Depois do Japão, Lula da Silva segue para a capital vietnamita de Hanói (27 a 29 de março), também para uma visita de Estado, com o objetivo de reforçar as relações comerciais e políticas entre os dois países.

MIM // ANP

Lusa/Fim