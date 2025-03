A deputada Gleisi Hoffmann, até a semana passada presidente do PT, assumiu o Ministério das Relações Institucionais, responsável pela interlocução do Governo com o parlamento, enquanto o seu antecessor no cargo, Alexandre Padilha, do mesmo partido, foi empossado como titular da Saúde.

Gleisi Hoffmann, de 59 anos, é vista como a porta-voz das correntes mais radicais do PT, fundado por Lula da Silva em 1980, e tem criticado a gestão económica do Governo e o ministro das Finanças, Fernando Haddad, também do mesmo partido, mas que tem promovido várias reformas apelidadas de liberais.

No entanto, ao tomar posse, mostrou-se conciliadora e comprometeu-se a "fazer política para somar, respeitando os adversários e todos os acordos que sejam a favor da população", bem como a trabalhar para "construir convergências" com o Parlamento.

Dirigiu-se também a Haddad, que esteve presente no evento, para lhe garantir que se junta ao executivo para "ajudar a consolidar as suas propostas" nas câmaras legislativas.

Em alguns setores do chamado "centrão", o grupo de partidos conservadores que controla o Parlamento, a sua nomeação foi recebida quase como um desafio.

Temem mesmo que a nova ministra possa levar o Governo a uma viragem à esquerda, numa altura de dificuldades fiscais e num ano antecede as eleições presidenciais de outubro de 2026.

Lula da Silva, de 79 anos, que governou entre 2003 e 2010 em dois mandatos consecutivos, está a entrar na segunda metade do seu terceiro mandato, que terminará a 01 de janeiro de 2017, e ainda não decidiu se vai tentar a reeleição.

No Ministério da Saúde, Padilha substitui Nísia Trindade, uma cientista com perfil técnico, sem filiação partidária, que chegou ao governo após presidir a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o maior centro de referência em tecnologia em saúde da América Latina.

Padilha, de 53 anos e também um importante líder do PT, ocupou o cargo entre 2011 e 2014, durante o Governo de Dilma Rousseff, e é um dos homens de confiança de Lula da Silva, que o nomeou ministro das Relações Institucionais no início do atual mandato.

MIM // RBF

Lusa/Fim