Lula deseja "boa sorte e êxito" ao novo governo argentino mas não felicita Milei

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, desejou no domingo "boa sorte e êxitos" ao novo Governo argentino, numa mensagem reconhecendo que "a democracia é a voz do povo", sem felicitar diretamente o vencedor das presidenciais Javier Milei.