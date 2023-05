O Presidente brasileiro e a sua comitiva já deixaram Brasília e o avião que os transporta fará escalas na Cidade do México e Anchorage (Alasca, Estados Unidos), segundo a agenda divulgada pelo Governo.

De acordo com comunicado da Presidência brasileira, durante sua participação em três reuniões temáticas do grupo ampliado, Lula da Silva "discutirá segurança alimentar, combate às mudanças climáticas e fortalecimento do sistema mundial de saúde".

Lula da Silva, que participa da cimeira do G7 como convidado, apresentará "uma mensagem de paz" sobre a guerra na Ucrânia, segundo afirmou também esta semana o secretário de Assuntos Económicos e Financeiros do Itamaraty (Ministério dos Negócios Estrangeiros), Maurício Lyrio, numa conferência de imprensa.

O diplomata explicou que no final da cimeira serão assinadas duas declarações, uma exclusiva para os membros do fórum, e outra à qual aderirão os países convidados.

Este segundo documento, que será assinado pelo Brasil e pelos demais convidados, focará no risco que a guerra representa para a segurança alimentar global e enfatizará a necessidade de permitir o comércio de alimentos produzidos na Ucrânia.

O Presidente brasileiro tem defendido fortemente a necessidade de cessar as hostilidades entre Rússia e Ucrânia e proposto a criação de um grupo de países para atuar como mediador entre os dois países europeus.

No entanto, a maioria dos países ocidentais não concorda com essa proposta, que, segundo os Estados Unidos e a Europa, colocaria "o agressor e o vitimado" no mesmo patamar.

O G7 é um fórum de consulta política formado por Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, e na reunião de Hiroshima, Brasil, Índia, Indonésia, Austrália, Coreia do Sul, Vietname, Ilhas Cook e Comores também participarão como convidados.

Lula da Silva pretende participar de três reuniões do G7: um debate sobre alimentação, saúde, desenvolvimento e género, outro sobre mudança climática e meio ambiente, e um terceiro sobre a necessidade de um mundo próspero, estável e pacífico.

Da mesma forma, o Presidente brasileiro espera manter encontros bilaterais com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o Presidente da Indonésia, Joko Widodo, e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida.

CYR // LFS

Lusa/Fim