Durante uma conferência de imprensa em Hanói, no final de uma visita oficial de três dias ao Vietname, o líder sul-americano disse que trazer a paz de volta à Ucrânia, invadida pela Rússia desde fevereiro de 2021, seria "a melhor coisa" para os dois países, mas também para a Europa e o resto do mundo.

"Num conflito, os dois lados têm de estar dispostos a negociar", observou Luiz Inácio Lula da Silva, que tenciona visitar Putin em Moscovo em 09 de maio, por ocasião dos eventos comemorativos do 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

"A paz destrói e a paz constrói (...). Vou voltar a discutir isso com Putin", acrescentou.

O Presidente da República disse ainda que irá falar com Zelensky, por telefone, "esta semana", sem especificar o dia.

O Brasil tem condenado repetidamente a invasão russa, mas tem suscitado o ceticismo de grande parte do Ocidente e da própria Ucrânia pela proposta de paz que apresentou em 2024, em parceria com a China.

Essa iniciativa, que não condena o país invasor e se refere à guerra ucraniana como uma "crise", foi criticada por alguns países como estando alinhada com os interesses de Moscovo.

Esta semana, os Estados Unidos emitiram duas declarações separadas sobre os seus contactos com a Rússia e a Ucrânia, em Riade, capital saudita, no âmbito das negociações para um eventual fim do conflito.

As partes, que continuam a atacar-se mutuamente, concordaram em garantir uma navegação segura, eliminar o uso da força e impedir a utilização de navios comerciais para fins militares no Mar Negro, bem como em desenvolver medidas para proibir ataques a instalações energéticas em ambos os países.

Apesar dos enormes custos da invasão russa, a maioria dos ucranianos é a favor da resistência e não da rendição em caso de retirada total do apoio de Washington, desde que a Europa permaneça do seu lado, de acordo com uma sondagem do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev (KIIS).

