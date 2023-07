O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou hoje a participação no encontro de Luiz Inácio Lula da Silva, que chegará a Bruxelas no domingo para iniciar a sua agenda oficial na segunda-feira com uma reunião entre a UE e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) juntamente com Sánchez, que exerce a presidência rotativa da UE.

O presidente brasileiro, cujo Governo também exerce a presidência do Mercosul, que incluiu ainda a Argentina, Uruguai e Paraguai, planeia reunir-se na segunda-feira com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e outras autoridades da UE.

No âmbito da Cimeira UE-Celac, Lula da Silva manterá também encontros bilaterais com o rei Philippe da Bélgica, e com o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, aos quais se poderão juntar encontros com outros líderes europeus e latino-americanos, embora estes ainda não estejam confirmados, disse a secretária do Departamento da América Latina e Caraíbas do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Gisela Padovan.

A diplomata disse que o Brasil "saúda" o facto de a UE e a Celac retomarem as suas cimeiras, que não se realizam desde 2015, e lembrou que este novo encontro acontece num "novo contexto de tensões geopolíticas, aumento da fome e da pobreza no mundo e crescentes desafios ambientais".

De acordo com Padovan, estes são "todos os temas que estão muito presentes na agenda diplomática" de Lula da Silva, que desde que tomou posse em 01 de janeiro promoveu uma intensa política externa, com o objetivo de recuperar o "papel de liderança" do Brasil nos fóruns globais.

