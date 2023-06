"A Igreja está com um problema na Nicarágua porque tem bispo preso, e a única coisa que a Igreja quer é que a Nicarágua libere o bispo para vir a Itália", disse Lula da Silva durante a conferência de imprensa que marcou o fim da sua visita oficial a Itália, antes de partir para França, citado na imprensa brasileira.

"Eu pretendo falar com o Daniel Ortega a respeito de libertar o bispo. Não tem por que o bispo ficar impedido de exercer sua função na Igreja. Eu vou tentar ajudar, se puder, essas coisas nem sempre são fáceis", acrescentou, não especificando se iria interceder a pedido do Papa Francisco, com quem esteve reunido no Vaticano na quarta-feira.

Em fevereiro deste ano, Rolando Álvarez foi condenado ao exílio junto com mais de 200 cidadãos nicaraguenses contrários a Ortega por traição, desinformação e tentativa de subversão da integridade territorial. Quando se recusou a ser transferido para os Estados Unidos, foi preso por um período de 26 anos.

A posição do Brasil em relação a Ortega tem sido criticada por alguns membros da comunidade internacional, que consideram que o país está a assumir um perfil discreto, como demonstra a sua recusa em assinar uma resolução da Organização dos Estados Americanos (OEA) contra os atos praticados pelo Governo nicaraguense.

Em março, nas Nações Unidas, o Brasil, depois de ter evitado juntar-se a um relatório anterior elaborado por peritos sobre os crimes que alegadamente estão a ser cometidos no país centro-americano, propôs iniciar um "diálogo construtivo" com Ortega.

