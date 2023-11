Lula da Silva inaugurou a sexta edição do chamado 'Fórum Brasil de Investimentos' (BIF) e garantiu que o seu Governo pretende oferecer às empresas privadas todas as garantias necessárias para se juntarem ao esforço global para alcançar métodos de produção verdadeiramente sustentáveis.

"Vamos garantir a estabilidade política, social, jurídica e fiscal e queremos garantir a possibilidade de você contribuir com a sua inteligência empresarial para que este país cresça cada vez mais", declarou o Presidente brasileiro.

"O planeta está alertando e pedindo que não o destruam porque todos seremos destruídos com ele", então "ou fazemos as coisas com seriedade ou seremos vítimas de nós mesmos", acrescentou.

Segundo Lula da Silva, "para defender a indústria, a mão de obra qualificada ou o valor agregado", não se pode "menosprezar a agricultura", que hoje "está produzindo muito mais com menos terra" graças à tecnologia, o que deveria nortear todos os processos produtivos no país em favor de um futuro mais sustentável.

O Presidente brasileiro destacou a "grande possibilidade de o Brasil ser o maior produtor de energia limpa e renovável do planeta", graças a "uma natureza que garante sol e água o ano todo".

O evento também contou com a presença do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o brasileiro Ilan Goldfajn, que, tal como Lula da Silva, destacou as oportunidades que o processo de transição energética oferece tanto para o Brasil quanto para o resto da América Latina e Caribe.

Segundo o presidente do BID, a riqueza da América Latina e do Caribe em termos de natureza e diversidade deve fazer parte da solução para os desafios globais e impulsionar a mudança necessária nos modelos de produção e consumo.

O fórum foi organizado pela estatal Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O evento reúne autoridades governamentais, empresários brasileiros e estrangeiros que atuam no país e especialistas de instituições públicas e privadas, que debaterão diversos temas, como desenvolvimento sustentável, segurança alimentar, inovação, tecnologia, industrialização e transição energética, entre outros.

