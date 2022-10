Lula da Silva lidera contagem com 46,15% dos votos nas presidenciais brasileiras

O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, com 46,15%, passou a liderar a contagem parcial das eleições brasileiras, com 70 por cento das secções eleitorais já contabilizadas, com o atual Presidente, Jair Bolsonaro, a ter 45,14%.