"Reiterei ao primeiro-ministro o compromisso do Brasil com a CPLP", disse Lula da Silva, em conferência de imprensa, no fim da 14.ª Cimeira Luso-Brasileira, no Palácio do Planalto, em Brasília, ao lado do primeiro-ministro português, Luís Montenegro.

"O meu desejo é de que nossa Comunidade siga inspirando práticas de boa governança e de respeito aos direitos humanos e que nossos países irmãos perseverem no caminho para a paz, a democracia e o desenvolvimento", sublinhou o chefe de Estado brasileiro.

Lula da Silva disse ainda que os países da CPLP vão continuar "a caminhar juntos em prol da construção de um mundo mais justo, mais livre e mais próspero".

Os Governos de Portugal e do Brasil assinaram hoje 19 acordos bilaterais na 14.ª Cimeira Luso-Brasileira, em Brasília, em áreas como combate ao crime e terrorismo, informação classificada, tecnologias digitais, clima e turismo.

Foram também assinados instrumentos de cooperação bilateral nos setores portuário e vinícola, no domínio da alimentação saudável e prevenção da obesidade, na área da cultura e museologia.

A cimeira realizou-se no Palácio do Planalto, onde o Presidente da República do Brasil, Lula da Silva, recebeu o primeiro-ministro, Luís Montenegro, com início pelas 10:00 locais (13:00 em Portugal continental). Seguiu-se a reunião plenária da cimeira, com reuniões setoriais paralelas, durante cerca de três horas.

Pela parte de Portugal, participaram na cimeira 11 dos 17 ministros do Governo PSD/CDS-PP, e pela parte do Brasil, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e mais 16 ministros, dois dos quais substitutos.

