"Quero saudar o acordo anunciado hoje entre Israel e o Hamas, que envolve a libertação de reféns (mulheres e crianças) em troca de uma trégua temporária de quatro dias e da libertação de prisioneiros palestinianos (mulheres e crianças)", disse o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Espero que esse acordo possa pavimentar o caminho para uma saída política e duradoura para este conflito e para ser retomado o processo de paz entre Israel e Palestina", acrescentou.

Falando sobre os planos da gestão brasileira na liderança do G20 - grupo das 20 principais economias do planeta - Lula da Silva anunciou a criação de uma comissão para tratar do combate à fome e inclusão social e uma outra de transição energética e transição sustentável.

A presidência brasileira que "resultados concretos, que gerem benefícios para os mais pobres e vulneráveis, em todo o planeta. O G20 ajudará a alavancar iniciativas multilaterais em curso. Precisamos recuperar a tripla dimensão do desenvolvimento sustentável e acelerar o ritmo de implementação da Agenda 2030," destacou.

O Presidente brasileiro também informou que o país, que assume a presidência rotativa do G20 em 01 de dezembro, também pretende adotar "uma agenda climática ambiciosa que assegure a sustentabilidade do planeta e a dignidade das pessoas", nas discussões do bloco, mas ressaltou que "isso só será possível abordando seriamente o endividamento, o acesso a financiamento e mecanismos progressivos de tributação."

Lula da Silva afirmou ainda que pretende continuar a discussão sobre como fortalecer a governança global e saudou a incorporação da União Africana como membro pleno do G20.

