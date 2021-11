Lula da Silva recuperou os seus direitos políticos este ano depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro ter anulado as duas condenações por corrupção e pelas quais passou 580 dias na prisão.

O ex-chefe de Estado brasileiro fez este anúncio durante uma reunião com o partido Podemos [esquerda], em Madrid.

"Tenho 76 anos, estou apaixonado, vou casar-me e devo dizer o seguinte: já lutei muito, deveria cuidar da minha vida, mas quem nasce para lutar não é mais o dono de si mesmo", declarou Lula da Silva.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, recebeu Luiz Inácio Lula da Silva, um ano antes das eleições presidenciais do Brasil.

"Espanha e Brasil partilham laços fortes", disse Sánchez na rede social Twitter, acrescentando que conversou com Luiz Inácio Lula da Silva sobre "a pandemia, as mudanças climáticas e a recuperação económica".

A publicação na conta oficial do presidente do Governo espanhol mostrava ainda duas fotografias de Sánchez e Lula da Silva juntos.

O ex-Presidente brasileiro (2003-2010) chegou a Madrid nesta quinta-feira após passar por Paris, onde foi recebido pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.

Também esteve em Bruxelas e em Berlim, onde se encontrou com o provável futuro chanceler social-democrata da Alemanha, Olaf Scholz.

A deslocação à Europa não incluiu Portugal.

Favorito nas sondagens para a eleição presidencial do Brasil em 2022, o líder do Partido dos Trabalhadores (PT), de 76 anos, disse no mês passado que não tomaria uma decisão final sobre a sua candidatura até ao início do próximo ano.

Lula da Silva, porém, garantiu na segunda-feira em Bruxelas estar pronto para ficar cara a cara com o atual Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, num clima de forte polarização política na primeira economia sul-americana.

Nesta viagem pela Europa, o ex-presidente brasileiro atacou Jair Bolsonaro, criticando a sua gestão da pandemia e os incêndios na Amazónia. Em particular, descreveu o atual Presidente do Brasil como uma pessoa que não pensa em nada.

Lula da Silva poderá candidatar-se a um terceiro mandato após a retirada, pelo STF, em março, das condenações por corrupção pelas quais havia cumprido 18 meses de prisão, de abril de 2018 a novembro de 2019.

