"A corrida armamentista dificulta ainda mais o enfrentamento da mudança do clima", sustentou Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto intervinha num fórum empresarial entre a União Europeia (UE) e os países da América Latina e das Caraíbas, em Bruxelas, que antecede a cimeira que vai realizar-se hoje e terça-feira.

Quase uma semana depois da Cimeira da Aliança Atlântica, onde os Estados-membros se comprometeram com mais ajuda militar para a Ucrânia, o Presidente do Brasil acrescentou que a guerra "no coração da Europa" lançou sobre o planeta um "manto de incerteza" e "canaliza para fins bélicos recursos até então essenciais para a economia e programas sociais".

