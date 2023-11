Durante a mesa-redonda Brasil Arábia Saudita, em Riade, com empresários brasileiros e árabes, Lula da Silva garantiu que o Brasil está a trabalhar para se tornar numa potência verde.

"Daqui a dez anos o mundo vai dizer que se a Arábia Saudita é o país mais importante na produção de petróleo e de gás, o Brasil será chamado a Arábia Saudita da energia verde, da energia renovável", frisou o chefe de Estado brasileiro.

De forma a reforçar estas ambições, Lula da Silva recordou o objetivo do Estado brasileiro em acabar com a desflorestação ilegal na Amazónia até 2030 e prometeu todos os esforços para tornar o "Brasil o centro do mundo na produção de energia alternativa".

Durante o seu discurso, o Presidente brasileiro convidou ainda o príncipe-herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, para uma visita oficial ao Brasil.

O chefe de Estado brasileiro encontra-se em Riade, seguindo depois para o Qatar e, de lá, para os Emirados Árabes Unidos, para participar na cimeira do clima no Dubai (COP28), onde se espera que chegue com uma comitiva recorde.

Lula da Silva marcará presença nos dias 01 e 02 de dezembro na COP28, que se inicia na quinta-feira.

MIM // MLL

Lusa/Fim