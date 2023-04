Lula da Silva comemora o Dia do Exército com forte simbolismo democrático

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeçou hoje as comemorações do Dia do Exército num ato de forte simbolismo e defesa da democracia, após a tentativa de golpe perpetrada por 'bolsonaristas' em 8 de janeiro em Brasília.