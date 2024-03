"Todos os dias, pessoas negras, crianças, jovens, adultos e idosos são vítimas de múltiplas comunidades de direitos num contexto de vulnerabilidades que nós, poder público e sociedade, não podemos aceitar", afirmou Luiz Inácio Lula da Silva, na cerimónia em Brasília.

"Enquanto estamos aqui reunidos, em algum canto do país, há uma pessoa negra sofrendo agressões verbais, físicas, única e exclusivamente por conta da cor da sua pele", acrescentou.

Lula da Silva frisou que o racismo e as suas consequências perversas são problemas globais que se revelam todos os dias nos mais diversos ambientes, citando, como exemplo, os ataques sofridos pelo jogador de futebol brasileiro Vinícius Júnior em Espanha.

"Nós, todos os sábados e domingos, assistimos um dos jogadores de futebol brasileiro mais importantes do mundo, que joga na equipa mais importante do mundo, no Real Madrid", citou o Presidente brasileiro.

"O jovem 'Vini' Júnior foi acusado, difamado e achincalhado dentro dos estádios da Espanha, que é um país considerado rico, um país considerado civilizado, mas que a questão do racismo ainda parece que não saiu da cabeça de uma sociedade branca que tem, sabe, a ideia fixa de que a supremacia de tudo é branca e que o negro é cidadão de segunda classe", acrescentou.

O plano apresentado pelo Governo brasileiro prevê um investimento de mais de 600 milhões de reais (111 milhões de euros) para construir ações transversais para a redução da violência letal e outras vulnerabilidades sociais que afetam a população negra do país.

Construído com a participação de 18 ministérios, o plano terá ações em áreas como a segurança, educação, saúde, assistência social, desporto e meio ambiente.

No total, são 217 ações divididas em 11 eixos e 43 metas, informou o Ministério da Igualdade Racial.

Segundo dados oficiais, os cidadãos negros do Brasil são uma maioria entre os mais pobres e entre a população presidiária, com dificuldades de acesso ao emprego e à educação.

São também as maiores vítimas da violência, a ponto de representarem cerca de 79% das pessoas assassinadas anualmente no país, de acordo com dados divulgados em dezembro pelo Instituto de Pesquisa Económica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

