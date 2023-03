"O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está no Palácio do Alvorada após exames no hospital Sírio Libanês ontem à noite, 23/3. O presidente está com pneumonia leve e irá, em função disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China", refere o comunicado oficial divulgado pelo Palácio do Planalto.

Lula, de 77 anos, deveria deixar o Brasil no sábado para uma visita de Estado a Pequim, liderando uma grande delegação de ministros e empresários.

No programa oficial da viagem está agendada um encontro na terça-feira com o Presidente chinês, Xi Jinping.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil: o comércio bilateral chegou a 150 mil milhões de dólares (139 mil milhões de euros) no ano passado.

