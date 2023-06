Nesse dia, milhares de apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não aceitaram o resultado das eleições de outubro, em que Lula da Silva derrotou Jair Bolsonaro, invadiram e destruíram as três sedes do poder com o objetivo de derrubar o Governo.

"Nós não tivemos um 'cidadãozinho' aqui que quis dar golpe dia 8 de janeiro? Tem gente que não quer aceitar o resultado eleitoral," disse Lula em entrevista à Rádio Gaúcha, referindo-se ao chefe de Estado brasileiro.

Na entrevista, o presidente brasileiro criticou o desejo de retirar do poder alguém que foi eleito pelos venezuelanos e apontou que não é correto que alguns países interfiram para deslegitimar um governo democraticamente estabelecido e que só terminará se Maduro for derrotado nas urnas.

"O que não está correto é a interferência de um país dentro de outro país. O que fez o mundo tentando eleger o [Juan] Guaidó presidente da Venezuela, um cidadão que não tinha sido eleito. Se a moda pega, não tem mais garantia na democracia, não tem mais garantia no mandato das pessoas", disse.

"Quem quiser derrotar o Maduro, derrote nas próximas eleições agora. Vai ter eleições. Derrote e assuma o poder. Vamos lá fiscalizar, se não tiver uma eleição honesta a gente fala", frisou, acrescentando ainda que o conceito de democracia "é relativo".

MIM // PJA

Lusa/Fim