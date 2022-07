"Vai encontrar-se com ele no domingo com todo o prazer", na residência oficial do Cônsul-Geral de São Paulo, disse à Lusa fonte da campanha de Lula da Silva.

Segundo o jornal O Globo, O Presidente brasileiro cancelou a reunião agendada para segunda-feira em Brasília com Marcelo Rebelo, que aterra no Rio de Janeiro no sábado para uma visita com passagens pelo Rio de Janeiro, por São Paulo e Brasília.

Contudo, segundo a imprensa brasileira Bolsonaro terá ficado irritado ao saber do encontro entre Marcelo e Lula e terá determinado a suspensão da reunião com o Presidente português no Palácio do Planalto.

A Lusa contactou fonte da presidência brasileira que não confirmou o cancelamento.

O alegado mau estar de Bolsonaro surge a pouco menos de 100 dias de se realizarem as eleições presidenciais no Brasil e que segundo sondagens de intenção de voto, Lula da Silva mantém ampla vantagem sobre Jair Bolsonaro e pode até vencer as eleições na primeira volta.

"Da nossa parte a gente trata as questões com diplomacia e educação", frisou a campanha de Lula, lembrado que no ano passado, em julho, os dois já se tinham encontrado, também no Brasil.

Na agenda ofical da Presidência indica-se que Marcelo Rebelo de Sousa vai encontrar-se no domingo com antigo Presidente do Brasil e candidato às presidenciais brasileiras Lula da Silva e com o anterior Presidente do Brasil, Michel Temer, seguindo depois para Brasília para se recebido pela terceira vez em Brasília pelo atual Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro.

