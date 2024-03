"O que aconteceu aqui serve de lição para entender melhor o que está a acontecer no planeta", com "excessos de chuva onde antes não caía uma gota e excessos de seca onde antes chovia", declarou o chefe de Estado brasileiro.

Lula da Silva visitou a região sul do Brasil e anunciou um programa de obras de infraestruturas no valor de cerca de 29,5 mil milhões de reais (6 5,462 mil milhões de euros).

Estes investimentos fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que será implementado em todo o país através de parcerias público-privadas e com o qual o Governo pretende gerar emprego e dar um forte impulso à atividade económica.

No caso do Rio Grande do Sul, serão investidos nas áreas de habitação, saneamento, saúde, infraestrutura viária, educação e energia limpa.

Estes recursos serão também utilizados para a recuperação da infraestrutura e a construção de 857 casas em localidades da região do Vale do Taquari, que mais sofreram com as chuvas torrenciais dos últimos meses.

Essas tempestades, incomuns na época e atribuídas à desordem climática causada pelo fenómeno El Niño, afetaram cerca de 30 mil pessoas, muitas das quais perderam suas casas e, desde então, vivem em residências temporárias alugadas pelas autoridades locais.

