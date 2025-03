Nas listas distribuídas aos conselheiros nacionais e a que a Lusa teve acesso, além dos lugares do PSD, aparecem alguns lugares a azul, sem a referência ao partido a que pertencem, ao contrário do que aconteceu em 2024, onde se apontava que seriam de candidatos do CDS-PP e do PPM.

Fonte oficial do partido confirmou depois que a coligação para as próximas legislativas será apenas com o CDS-PP.

Em 2024, PSD, CDS-PP e PPM fizeram uma coligação pré-eleitoral, a Aliança Democrática (AD), que venceu as legislativas de 10 de março, por uma diferença de 50 mil votos sobre o PS.

