Os resultados dos três primeiros meses de 2025 registaram uma melhoria acentuada, com os lucros a subirem 42% em relação ao último trimestre de 2024.

O lucro por ação (EPS) foi de 1,96 dólares, superior às expectativas dos analistas, enquanto o rácio de capital de primeira qualidade, ou CET1, caiu ligeiramente no final do primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, para 13,4%.

Numa declaração, a presidente do Conselho de Administração do Citigroup, Jane Fraser, sublinhou que a dinâmica contínua, a alavancagem operacional positiva e a melhoria da rentabilidade em cada uma das suas cinco atividades estão entre as razões do seu desempenho financeiro no primeiro trimestre de 2025.

A presidente também mencionou a atual guerra comercial aberta pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, mas num tom otimista garantiu que quando "os desequilíbrios comerciais prolongados e outras mudanças estruturais ficarem para trás, os Estados Unidos continuarão a ser a principal economia do mundo e o dólar continuará a ser a moeda de reserva".

O banco superou as expectativas dos analistas, embora as ações do Citigroup tenham caído mais de 10% no espaço de um ano, no meio de uma onda de vendas nos bancos relacionada com as políticas tarifárias dos EUA.

AJR // MSF

Lusa/fim