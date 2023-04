Em comunicado, o grupo privado de saúde destaca o contributo do segmento de infraestruturas para o resultado líquido do ano passado, com um peso de 29,1%.

Em 2022, os rendimentos operacionais consolidados do grupo CUF somaram 636 milhões de euros, tendo registado incrementos de 8,9% e 28,4% face aos exercícios de 2021 e 2019 (pré-pandemia), respetivamente.

O EBIT (resultado operacional) consolidado ascendeu a 57,5 milhões de euros, um aumento na ordem dos 16% relativamente a 2021 e 2019, o que se reflete numa margem de EBIT de 9%.

O rácio de dívida financeira líquida sobre EBITDA (resultado operacional acrescido de amortizações e depreciações e provisões e perdas por imparidade) recuou de 5,39 vezes no final de 2021 para 4,67 vezes, por via da redução da dívida financeira líquida e da melhoria do EBITDA.

O rácio de autonomia financeira aumentou de 16,7% para 21,0%, em resultado do reforço dos capitais próprios, e o investimento do grupo ascendeu a 58,3 milhões de euros.

No ano passado, a CUF destaca ter mantido um "crescimento sustentado da sua atividade assistencial", com uma "evolução positiva nos indicadores assistenciais face aos períodos homólogos".

"Destaque para os serviços de urgências, que aumentaram em 44,9% relativamente a 2021 e em 11,6% face a 2019", detalha, enquanto as consultas e as cirurgias tiveram um crescimento de 7,4% e 8,3% relativamente a 2021, respetivamente, e incrementos de 16,1% e 13,9% comparativamente com 2019.

Quanto aos partos, voltaram a registar uma evolução positiva, tendo ficado 3,2% e 5,3% acima dos realizados em 2021 e 2019, respetivamente.

Em 2022, a CUF diz ter prestado cuidados de saúde a mais de 1,1 milhão de clientes, através de 2,5 milhões de consultas, 1,3 milhões de exames de imagiologia, 45 mil teleconsultas, 58 mil cirurgias e 409 mil episódios de urgência.

Por via dos canais digitais, foi ainda dada resposta a mais de 60 mil avaliações através do Avaliador de Sintomas My CUF.

No ano passado, o grupo inaugurou duas novas unidades de saúde - o Hospital CUF Trindade, no Porto, e a Clínica CUF Montijo -- e concluiu a primeira fase da expansão do Hospital CUF Santarém.

Segundo adianta no comunicado, esta "aposta no crescimento da rede irá manter-se em 2023", sendo disso exemplo a aquisição do Hospital Internacional dos Açores e a abertura da Clínica CUF Leiria, ambas concretizadas no primeiro trimestre.

Paralelamente, a CUF diz ter "robustecido" a aposta na hospitalização domiciliária, garantindo o acompanhamento a doentes que optaram por ser hospitalizados na sua residência, ao expandir em 2022 este serviço a outras áreas geográficas da Grande Lisboa e ao Porto.

Em resposta aos aumentos da inflação e das taxas de juro, o grupo atribuiu aos trabalhadores, no final de 2022, um prémio extraordinário no valor global de 2,3 milhões de euros, que se somou a um prémio de 6,4 milhões a meio do ano, perfazendo uma atribuição extraordinária de 8,7 milhões de euros.

Segundo destaca, em 2023 a massa salarial do grupo registará um crescimento de 8,9%.

PD // CSJ

Lusa/Fim