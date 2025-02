Segundo o relatório financeiro da empresa, no mesmo período, que corresponde aos primeiros nove meses do ano fiscal no Japão, os lucros antes de juros, impostos, depreciação, amortização (EBITDA, na sigla em inglês) da Sony aumentaram 19,5% para 1,72 biliões de ienes (10,7 mil milhões de euros).

Já o lucro operacional da empresa japonesa de tecnologia e entretenimento aumentou 22,9%, para 1,2 biliões de ienes (7,49 mil milhões de euros).

O volume de vendas da Sony aumentou 8,2%, para 10,3 biliões de ienes (64,2 mil milhões de euros), impulsionado pelo bom desempenho dos setores de videojogos e música e uma melhoria dos seus negócios financeiros.

