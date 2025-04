A Sands China tinha terminado 2024 com lucros de 1,05 mil milhões de dólares (925 milhões de euros), um aumento de 50,9%. A empresa ficou em terreno positivo pelo segundo ano consecutivo, após três anos de prejuízos sem precedentes devido à pandemia de covid-19.

Também as receitas dos cinco casinos da Sands em Macau recuaram, com uma queda de 5,6% nos primeiros três meses de 2025, para 1,71 mil milhões de dólares (1,51 mil milhões de euros).

Macau é a capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Com as receitas a cair, a Sands China registou lucros operacionais de 535 milhões de dólares (471 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2025, uma descida de 12,3% em termos anuais.

Num comunicado, Robert Goldstein, o presidente da empresa-mãe da Sands China, a norte-americana Las Vegas Sands (LVS), admitiu que, "em Macau, (...) o crescimento do mercado tenha abrandado".

De acordo com dados oficiais, a indústria do jogo em Macau registou receitas totais de quase 57,7 mil milhões de patacas (6,66 mil milhões de euros) entre janeiro e março, mais 0,6% do que no mesmo período de 2024.

Ainda assim, Goldstein recordou que a Sands China fez um "compromisso de uma década de fazer investimentos que aumentem o apelo do turismo de negócios e lazer de Macau e apoiem o seu desenvolvimento como um centro mundial de turismo".

A empresa é uma das seis concessionárias de casinos que operam no território e cujo contrato de concessão, válido por dez anos, entrou em vigor em 01 de janeiro de 2023.

Na altura, as seis operadoras comprometeram-se a investir "mais de 100 mil milhões de patacas" (12 mil milhões de euros) em elementos não ligados ao jogo. A Sands anunciou "um jardim de inverno icónico" com 50 mil metros quadrados.

"Continuamos entusiasmados com as nossas oportunidades de alcançar um crescimento líder na indústria, tanto em Macau como em Singapura, nos próximos anos", notou Goldstein.

A Sands China fez investimentos totais no valor de 379 milhões de dólares (334 milhões de euros) nos primeiros três meses de 2025, incluindo 197 milhões de dólares (174 milhões de euros) em Macau.

A maioria do dinheiro serviu para remodelar o empreendimento integrado hotel-casino Londoner Macao, uma parceria com o antigo futebolista britânico David Beckham.

O presidente da Sands China, Grant Chum Kwan Lock, disse numa teleconferência com investidores, após a apresentação dos resultados, que a remodelação ficou pronta em meados de abril.

Ou seja, a tempo da chamada 'semana dourada' de 01 de maio, um período de feriados na China continental e uma época alta para o turismo em Macau.

