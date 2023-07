A Mercedes-Benz informou ainda em comunicado que o volume de negócios subiu no primeiro semestre para 75.757 milhões de euros (+6%) e que o lucro operacional registou um crescimento de 7% em termos homólogos, para 10.492 milhões de euros, devido ao aumento dos preços.

"O forte desempenho financeiro [do grupo] num ambiente de mercado dinâmico é o resultado da implementação disciplinada da nossa estratégia", disse o presidente executivo do grupo Mercedes-Benz, Ola Källenius, na apresentação de resultados.

Källenius referiu ainda esperar que a dinâmica de vendas da primeira metade deste ano se mantenha até ao final de 2023 e recordou que novos modelos, nomeadamente o novo Classe E, CLE Coupé e GLC Coupé estarão disponíveis nessa altura.

A rendibilidade operacional das vendas do grupo Mercedes-Benz caiu no primeiro semestre deste ano para 14,3%, contra 15,3% no mesmo período do ano anterior.

