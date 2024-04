A exposição, que abre em 16 de abril e vai estar patente no Camões até 22 de maio, enquadra-se no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de abril e visa trazer uma perspetiva diferente sobre a revolução portuguesa.

Em comunicado, o Centro Cultural Português em Luanda explica que o "Sul", aludido na denominação da exposição "é ilustrado por Luanda, capital de um dos territórios no processo de libertação".

Os "Olhares" são as peças de imprensa escrita que "acrescentam novas visões, discursos e atores às representações mais habituais da revolução do 25 de Abril de 1974", visando "incentivar novos passos para repensar sobre a revolução conducentes à uma história mais dialogante, equitativa, com novos atores".

Segundo o Camões, a exposição é parte de um mapeamento inicial dos recortes da imprensa local angolana, materiais guardados pela então Companhia de Diamantes de Angola (Diamang), agora no arquivo da Universidade de Coimbra.

Nela constam informações sobre a imprensa local angolana, nomeadamente das publicações O Angolense e Tribuna dos Musseques, A Província de Angola, Diário de Luanda, o Comércio de Angola, no período entre o 25 de abril de 1975 e 25 de abril de 1975.

"Através do mapeamento de jornais e recortes de imprensa angolanos, portugueses e internacionais no arquivo da Diamang, salvaguardado no departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra, foi possível, por triangulação, comparar os discursos do Sul, de Portugal e do estrangeiro sobre a revolução de 1975", refere-se no comunicado.

"Olhares do Sul" exibe réplicas de 50 capas de jornais e vai estar patente no Camões, até 22 de maio, acompanhando o Festival de Cinema Documental DOCLUANDA que se realiza a partir de 16 de maio.

