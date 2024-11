O valor da taxa cobrada aos hóspedes que pernoitarem numa unidade turística ou similar do concelho, com idade igual ou superior a 16 anos, até ao máximo de cinco noites, é de dois euros por dia na época alta (abril a outubro) e de um euro na baixa (novembro a março), de acordo com o regulamento aprovado e publicado em Diário da República.

Fonte da autarquia disse à agência Lusa que o município prevê arrecadar cerca de 4,6 milhões de euros anualmente com a nova taxa, que irá investir em "infraestruturas, equipamentos e serviços que valorizem e garantam a sustentabilidade da atividade turística".

O maior concelho do Algarve passará, assim, a integrar o grupo de municípios da região que recebem um montante pelas dormidas de turistas no concelho: Albufeira, Portimão, Lagoa, Vila Real de Santo António, Faro e Olhão.

A autarquia pretende, com o novo instrumento, assegurar o financiamento do "esforço que o concelho tem de desenvolver para se manter um destino turístico atrativo", segundo o texto da proposta feito em junho passado.

O concelho de Loulé concentra vários empreendimentos turísticos reconhecidos a nível nacional e internacional, como a Quinta do Lago, Valo do Lobo ou Vilamoura, entre outros.

