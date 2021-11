Durante uma reunião hoje entre o responsável britânico pelas negociações do 'Brexit', David Frost, e o responsável pelos Assuntos Europeus do Governo francês, Clément Beaune, os dois países comprometeram-se a manter conversações para resolver a disputa sobre licenças de pesca.

Frost e Beaune expressaram as suas "posições e preocupações", depois de a França ter adiado, na terça-feira, a sua intenção de bloquear nos seus portos o desembarque de peixe transportado por navios britânicos.

Paris exige que as autoridades do Reino Unido e das ilhas do Canal da Mancha dependentes da Coroa britânica obtenham mais licenças para pescar nas suas águas e, na semana passada, ameaçou aplicar medidas retaliatórias a partir do início deste mês, uma decisão que foi esta semana adiada, com a promessa de mais reuniões negociais.

O adiamento das medidas de retaliação foi formalizado após um encontro entre o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em Glasgow, à margem da cimeira climática COP26.

As divergências estão na interpretação do compromisso no âmbito do 'Brexit' que estabeleceu o direito de as embarcações de pesca de países europeus continuarem a pescar nas águas jurisdicionais britânicas, mas sob condição de obterem licenças, para as quais devem provar que já operaram nessas águas entre 2012 e 2016.

Bruxelas reagiu a esta posição de Londres, dizendo hoje que nota uma "compreensão crescente das posições" das partes, nas reuniões que tem promovido para resolver o litígio sobre as pescas, sublinhando que "há vários pontos de convergência", embora reconheça que o processo ainda se possa prolongar.

"Após uma série de reuniões técnicas e de mais uma ronda de conversas entre altos funcionários, há uma compreensão crescente nas várias questões pendentes", disse Tim McPhie, porta-voz da Comissão Europeia.

Frost vai reunir amanhã em Bruxelas com o vice-presidente da Comissão Europeia para as Relações Interinstitucionais, Maros Sefcovic, para tratar da disputa de pesca com a França e da polémica aplicação do Protocolo para a Irlanda do Norte, parte dos acordos de 'Brexit'.

RJP // PDF

Lusa/Fim