O caixão com o corpo de Isabel II, que morreu na Escócia na quinta-feira passada, chega hoje a Londres e vai passar a próxima noite na residência oficial dos monarcas britânicos na capital inglesa, o palácio de Buckingham, onde deverá chegar pelas 20:00.

Mas desde as 06:00 que Deborah Elizabeth está a postos para ver a chegada do caixão, sentada numa cadeira de campismo, na primeira linha das proteções metálicas instaladas ao fundo do The Mall, quase em frente dos portões do palácio por onde passará hoje o cortejo fúnebre da monarca, que morreu aos 96 anos na quinta-feira passada, depois de um reinado de 70.

Deborah Elizabeth, 60 anos, viajou durante a noite desde Dover, de autocarro, numa viagem de quatro horas e meia, apesar de o marido lhe dizer que está "completamente louca", para ver a chegada a Buckingham do caixão da Rainha Isabel II, "uma monarca fantástica".

"Deram-me o nome Elizabeth por causa dela e partilhamos o mesmo dia de aniversário, 21 de abril. Foi uma monarca fantástica. Senti que tinha de vir agradecer-lhe e também quis fazer parte do evento, é um acontecimento histórico. Mesmo sabendo que não é uma celebração feliz, quis vir", justifica, em declarações à Lusa.

Deborah vai ficar até quarta-feira à tarde no local onde está já sentada desde a madrugada de hoje, até à saída do cortejo de Buckingham para o palácio de Westminster.

Para isso, como outras pessoas a seu lado, trouxe uma tenda, saco-cama, comida e água. Há quem diga estar no recinto de Buckingham desde a semana passada e pretenda ficar até ao funeral de Isabel II, na próxima segunda-feira, como Patrick O'Neill, que viajou para Londres desde Belfast, na Irlanda do Norte, no dia seguinte ao da morte da Rainha.

Por se deslocar em cadeira de rodas, Patrick, de 33 anos, vai dormir a casa de amigos em Londres e diz à Lusa que era importante estar estes dias na cidade por Isabel II ter sido "muito importante, por muito tempo, para tanta gente".

O acesso à primeira linha das vedações ainda era fácil ao início da tarde de hoje, mas vários milhares de pessoas circulavam nas imediações, apesar de alguma chuva.

Muitos traziam flores na mão para deixar para a Rainha, como tem acontecido nos últimos dias.

As flores, cartões, peluches e outras recordações são deixadas nos parques e enchem já o "Jardim de Tributo Floral", em Green Park, com uma área superior a um campo de futebol, para onde têm sido levados os ramos e ofertas deixadas nas imediações desde quinta-feira e onde outros têm sido deixados diretamente pela população, em resposta a um apelo das autoridades.

O Palácio de Buckingham pediu para serem deixadas neste espaço as flores e sem plásticos a envolvê-las, e apelou a que não se levem mais peluches, balões, velas e outras ofertas, como as sandes de compota de que a Rainha gostava e que ficaram imortalizadas num vídeo com a personagem "Paddington" feito em junho, durante as celebrações do jubileu de platina do reinado.

Centenas de seguranças e polícias organizam as multidões em Buckingham, com vedações colocadas por todo o recinto e no meio dos parques, e avisos e indicações escritas em cartazes e gritadas em permanência pelos agentes de segurança.

Sucessivas vedações foram colocadas nesta área nos últimos dias, à medida que as multidões foram engrossando e que se aproximava o dia da chegada do corpo de Isabel II a Londres e das cerimónias fúnebres dos próximos dias.

Depois de Buckingham, o corpo da Rainha vai para Westminster, para o palácio onde está o parlamento inglês e, na segunda-feira, para a abadia em frente, onde será o funeral.

A noite passada e a manhã de hoje foi de trabalho para muitas centenas de pessoas nesta área de Westminster e no percurso que o cortejo fúnebre fará a partir de Buckingham na quarta-feira.

Foram montados palanques, vedações em todos os acessos e vários pontos com sistemas de pórticos de segurança, para os controlos semelhantes aos dos aeroportos a que será sujeita a população que quiser ter acesso ao Salão de Westminster (Westminster Hall), com as autoridades a esperarem "longas filas" durante as 24 horas dos quatro dias em que o corpo de Isabel II estará no local.

Várias centenas de seguranças estão também já nesta área de Westminster, mas aqui havia hoje só turistas, retratando-se em frente da Abadia de Westminster, aproveitando também as inúmeras bandeiras com que Londres foi engalanada para receber a Rainha Isabel II.

