Os dois livros são editados no âmbito da série Letra Poema, incluída na coleção Plural, da Imprensa Nacional -- Casa da Moeda, dedicada à poesia, cujas primeiras obras, com letras de canções de Carlos Tê e de João Monge, foram editadas em fevereiro do ano passado.

"Soñetos", de Rui Reininho, inclui quase 150 letras de canções, maioritariamente escritas para os GNR (Grupo Novo Rock), banda que lidera e que celebra este ano 45 anos de carreira.

Em "Soñetos" não faltam as letras de canções de maior sucesso do grupo como "Dunas", "Efetivamente", "Pronúncia do Norte", "Morte ao Sol", "Popless", "Mais vale nunca", "Sub-16" ou "Vídeo Maria", mas estão também outras menos populares como "Santa Polónia", "TV Mural", "O Paciente" ou "Farol".

Além das letras de canções dos GNR, há também poemas escritos por Rui Reininho para as canções que editou a solo, registadas em dois álbuns: "Companhia das Índias", em 2008, e "20.000 Éguas Submarinas", em 2021.

A série Letra Poema reaviva uma "grande questão": são as letras de músicas poemas?

Para o diretor da Letra Poema, Jorge Reis-Sá, são, "mas a ciência divide-se".

"O próprio Carlos Tê não tem essa certeza tão absoluta. Eu acho que são, são poemas contingentes, poemas que têm a contingência de terem sido feitos para uma música. Se são bons ou maus poemas, depende das letras", referiu, em declarações à Lusa, em fevereiro do ano passado.

O quarto volume de Letra Poema é dedicado a Miguel Araújo, e reúne letras de canções de projetos como os Azeitonas e Mendes & Só, dos vários álbuns que editou a solo e de temas escritos para outros cantores, como António Zambujo, Ana Moura, Carminho e Tiago Nacarato.

Ao todo são 127 as letras reunidas no livro, de canções como "Anda comigo ver os aviões", "Quem és tu, miúda", "Os maridos das outras", "Fizz limão", "Ainda estamos aqui", "Talvez se eu dançasse", "Karma kamikaze", "O pica do sete" ou "Ciúme".

No prefácio de "Enquanto invento algum sentido meu", o programador e produtor cultural Tito Couto refere-se a Miguel Araújo como "um contador de histórias do quotidiano".

"As suas canções, como 'Os maridos das outras' e 'Recantiga', capturam momentos banais da vida, revestindo-os de uma poesia que é ao mesmo tempo simples e profunda", lê-se no texto.

