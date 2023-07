"Não é o meu primeiro livro, mas a sensação é sempre a de que é o primeiro", declarou à comunicação social o escritor, durante um lançamento concorrido da obra no Camões -- Centro Cultural Português em Maputo.

"As Ancas do Camarada Chefe", cerca de 50 crónicas (inéditas e outras já publicadas) distribuídas em 126 páginas, reflete sobre problemas sociais moçambicanos que afetam sobretudo a juventude.

"O que eu noto é que as pessoas estão a fazer uma analogia literal do título, associando-o ao Presidente da República [Filipe Nyusi]", explicou o autor em entrevista à Lusa na quinta-feira, em alusão ao facto de "camarada chefe" ser um termo usado para identificar diferentes lideranças no partido no poder (Frelimo).

"Passamos da ignorância para a estupidez em Moçambique, o meu livro foi julgado pelo título [...] Tive dias horríveis, a minha família era ameaçada", lamentou o escritor hoje à comunicação social.

O livro, que já foi lançado em Portugal em maio, devia ser apresentado pelo antigo ministro da Educação e atual reitor da Universidade Pedagógica (UP), Jorge Ferrão, que terá manifestado, no último momento, indisponibilidade, tendo, posteriormente, o autor convidado o académico Álvaro Carmo Vaz.

Sérgio Simão Raimundo, 30 anos, foi o vencedor da 3.ª edição do Prémio Literário Imprensa Nacional-Casa da Moeda/Eugénio Lisboa, ao qual concorreram 12 textos, pelo inédito "A Ilha dos Mulatos".

