Num requerimento, que será votado na quarta-feira, o Livre começa por lembrar que o montante disponível para os seis concursos do Programa de Apoio a Projetos 2025 da DGArtes, a concretizar no próximo ano, é de 13,35 milhões de euros, o mesmo valor de 2023 e 2024.

O partido remete para dados divulgados na Declaração Anual da DGArtes 2025, na qual são publicitados os concursos a abrir este ano, datas-limite de abertura e respetivos montantes disponíveis, divulgada em 16 de janeiro.

No Programa de Apoio a Projetos, além dos concursos de Artes Visuais, Criação e Edição, Internacionalização, Música e Ópera, Programação e Procedimento Simplificado, abrem também este ano os concursos limitados para as representações oficiais portuguesas na Bienal de Artes de Veneza 2026 e da Quadrienal de Praga 27, assim como o Apoio Complementar Europa Criativa.

"No que diz respeito ao Apoio Complementar Europa Criativa o montante diminui de 450 mil para 300 mil euros, sem qualquer justificação para tal", alerta o Livre.

Os deputados do Livre consideram "ainda mais preocupante" o que se passa no Programa de Apoio em Parceria.

Este ano deveria abrir uma nova edição do concurso Arte pela Democracia, de apoio a projetos artísticos relacionados com os 50 anos da revolução de Abril de 1974, mas tal não consta da Declaração Anual 2025.

Este concurso, que resulta de uma parceria entre a DGArtes e a Estrutura de Missão para as Comemorações do 50.º aniversário da Revolução de 25 de Abril de 1974, previa edições em 2023, 2024 e 2025.

A Declaração Anual 2025 da DGArtes prevê também a abertura de novas edições dos programas de apoio à Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP) e Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC).

Nestes casos, refere o Livre, "a declaração anual confirma a estagnação nos apoios para as artes, mantendo a mesma verba apresentada em 2021".

O Programa de Apoio à RTCP tem uma dotação de 24 milhões de euros, a atribuir entre 2026 e 2029 (seis milhões por ano), a mesma verba apresentada para o ciclo 2022-2025.

Já o segundo Programa de Apoio à RPAC mantém uma dotação de dois milhões de euros, a atribuir em 2026.

Tendo em conta "a relevância deste tema e da importância destes apoios para o setor artístico e cultural português", os deputados do Livre consideram "de extrema relevância" ouvir a ministra da Cultura, de modo "a melhor compreender qual a visão para as Artes Performativas em Portugal e para os programas de apoio".

As organizações representativas do setor têm alertado recorrentemente para o subfinanciamento dos concursos de apoio da DGArtes. Quando no ano passado foram revelados os resultados dos concursos de apoio a projetos, dezenas de estruturas voltaram a ficar sem financiamento, embora fossem consideradas elegíveis para apoio.

Na semana passada, a associação Plateia alertou para o que classificou de "cristalização" dos montantes para o apoio às artes, defendendo uma revisão da Declaração Anual 2025 da DGArtes.

