À saída da audiência com o Presidente da República, Rui Tavares lamentou a chegada "ao fim de linha muito rápido" com a queda do Governo e a "teimosia do primeiro-ministro", levando a que Marcelo Rebelo de Sousa ficasse "com menos ferramentas para agir do que aquelas que a Constituição lhe dá".

Afirmando que 11 de maio será uma data da preferência do Livre para a realização de eleições antecipadas, Rui Tavares considerou que isso "não pode colocar em causa a comemoração do 25 de Abril", vendo com espanto que se tenha colocado a questão do parlamento não fazer uma sessão solene.

Marcelo Rebelo de Sousa recebe hoje todos os partidos com assento parlamentar, na sequência da demissão do Governo PSD/CDS-PP causada pelo 'chumbo' da moção de confiança ao executivo.

