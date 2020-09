Os delegados deram 219 ao "sim" e 121 ao "não", segundo os resultados proclamados pela Mesa da reunião magna, ou seja, a lista ficou aquém dos dois terços necessários previstos nos estatutos.

Ainda antes do almoço, votaram 378 delegados do total de 510 inscritos, com 183 a apoiarem o rol de nomes apresentado por Ventura, mas 193 rejeitaram a lista para a direção nacional. Houve ainda um voto branco e um nulo.

Ventura pediu a suspensão dos trabalhos para voltar a submeter a lista e a segunda votação terminou Às 17:35.

Segundo o artigo 3.º do regulamento eleitoral nacional do partido nacional populista, se não for obtido o voto de dois terços dos delegados "deve o presidente eleito da direção nacional submeter nova lista, no prazo máximo de duas horas, aos delegados eleitos à Convenção Nacional, para votação no menor espaço de tempo possível".

"A Convenção Nacional não poderá ser dada por terminada sem que seja regularmente eleita a lista da direção nacional", estipula ainda o mesmo artigo.

HPG // JPS

Lusa/Fim