Segundo o PAN, a lista de Isabel do Carmo venceu com 60% dos votos, contra 40% para a Lista A, liderada pelo deputado à Assembleia Municipal de Mafra Ricardo Vicente.

"A vitória da lista B é uma vitória de todas e de todos aqueles que elevam o discurso político e a participação cívica e responsável em prol das pessoas, dos animais e da natureza. É uma vitória das filiadas e dos filiados do Distrito de Lisboa que se reveem numa forma séria e coerente de fazer política", lê-se na nota.

Num vídeo publicado pouco depois depois na conta de Isabel do Carmo na rede social Facebook, Inês de Sousa Real saudou a vitória da Lista B, que considerou estar "fortemente comprometida com as causas e o ideário do PAN" e alinhada com a direção do partido.

"Tenho a certeza que esta lista (...) vai contribuir para o trabalho no distrito e para dar mais força ao PAN e ao seu ideário", referiu.

Isabel do Carmo é deputada à Assembleia Municipal de Lisboa em regime de substituição e membro da atual Comissão Política Nacional do PAN.

A lista A, que perdeu as eleições, era encabeçada por Ricardo Vicente, deputado à Assembleia Municipal de Lisboa e que já foi membro da Comissão Política Nacional do PAN.

Em fevereiro de 2022, deixou a direção do partido. Segundo o PAN, demitiu-se "em rutura com o facto de o partido assumir o bem-estar animal como um dos tópicos prioritários".

Num vídeo divulgado na sua conta no Facebook, em que explicava as razões que o tinham levado a apresentar a Lista A, Ricardo Vicente referia que acreditava que era "possível imprimir uma nova dinâmica na Comissão Política Distrital de Lisboa, mais ativa, participada, interventiva e plural, com o objetivo de inverter a inércia que se instalou na atual comissão".

TA // NS

Lusa/Fim